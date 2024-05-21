Вы работаете по необоснованному тарифу – ДКРЕМ о компании ГПВ "Водснаб"

В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК сделали заявление по компании ГПВ "Водснаб", оказывающей некачественные услуги по водоснабжению в микрорайоне Ерменсай в Алматы.

По словам руководителя ДКРЕМ по регулированию естественных монополий по городу Алматы Асель Буденеевой, ТОО "ГПВ "Водснаб" (ранее ТОО "Орхан") виновно в перебоях в водоснабжении жителей алматинского микрорайона Ерменсай. Также она незаконно установила тариф.

"По городу Алматы вы не включаетесь в регистр, мы неоднократно вас проверяли. По сегодняшний день вы работаете по необоснованному, неутвержденному уполномоченным органом тарифу", – сказала Асель Буденеева.

Она также опровергла заявление собственника компании о том, что заявка об утверждении тарифа якобы находится на рассмотрении в Астане.

Глава ДКРЕМ по городу Алматы отметила, что собственник не предоставляет необходимый пакет документов для утверждения тарифа.

Ранее Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий были выявлены нарушения в деятельности этого предприятия. Наложены штрафы в размере 120 млн тенге.

Согласно законодательству о естественных монополиях, ТОО обязано поддерживать инженерные сети в рабочем состоянии и обеспечивать население бесперебойными коммунальными услугами. Этим требованием закона оно пренебрегает.

ТОО "ГПВ "Водснаб" является поставщиком воды для большей части жителей микрорайонов Аскартау, Ерменсай, Актобе, СТ "Ремизовка", СТ "Дружба", СТ "Курортное" и крупных жилых комплексов – Ремизовка, Сакура, Династия.

Аким Бостандыкского района Санжар Алин потребовал от собственника качественного исполнения взятых на себя обязательств и озвучил наболевшие проблемы жителей.

"Потребители не получают фактически оплаченные услуги: воду, канализацию, аварии устраняются долго. Вы ведете раскопочные работы без согласования", – сказал аким района.

Напомним, южная часть района когда-то была территорией Алматинской области. С присоединением к городу перешли и исторические проблемы, в том числе по водоснабжению.

ТОО "ГПВ "Водснаб" подключено к городским сетям ГКП на ПХВ "Алматы Су" на проспекте Аль-Фараби и использует собственные насосы для подачи воды. Насосы часто выходят из строя, так как компания не выделяет средства на реконструкцию оборудования и сетей. При строительстве инженерных сетей ТОО "ГПВ "Водснаб" нарушило строительные нормы: занижена глубина заложения (менее 1 метра), что приводит к перемерзанию водопровода в зимнее время. Кроме того, отсутствует гидроизоляция труб, водопровод и канализация пролегают в одной траншее, местами пересекаясь с электрическими линиями, отсутствуют схемы трассировки сетей, запорные арматуры находятся в неисправном состоянии.

При этом от потребителей компания получает за использование воды значительные средства – тариф на водоснабжение на 75% выше общегородского, услуги канализации – в два раза дороже.