Порядка 1 млрд долларов привлечет Минтранспорта на ремонт дорог у БРК

Зампредседателя Комитета автомобильных дорог Минтранспорта РК Анар Габдуллина рассказала в Сенате 22 мая, за счет каких средств будет проводиться ремонт автодорог в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Ольга Булавкина отметила, что республиканская трасса Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ не видела капитального ремонта со времен Советского Союза, а на текущий ремонт за последние пять лет не выделялось ни тенге.

"Люди, заезжающие на нашу территорию, видят мусор, разбитые дороги и отсутствие каких-либо санитарных условий... О каком развитии туризма в регионе можно говорить, если даже республиканские дороги в удручающем состоянии? Имея прекрасную локацию и природные условия, ВКО не может выдержать никакие рейтинги в сфере развития туризма, так как самая главная проблема – это республиканские дороги", – заявила она.

Зампредседателя Комитета автомобильных дорог Минтранспорта РК Анар Габдуллина в ответ сообщила, что в 2024 году на средний ремонт автомобильных дорог республиканского значения выделено порядка 40 млрд тенге. Однако в связи с паводковой ситуацией половина денег была перенаправлена на восстановительные работы.

"После проведения этих работ, если при уточнении бюджета дополнительно дадут деньги, мы начнем реализацию среднего ремонта данного участка. Помимо этого, Минтранспорта привлекает займы у Банка развития Казахстана – это порядка 1 млрд долларов для покрытия всех требуемых средств на средний ремонт дорог, чтобы охват был до 12,5 тыс. км, как и озвучивал глава государства", – добавила она.

Ранее в Министерстве транспорта рассказали о ходе восстановления дорог после масштабных паводков. Подробнее можно прочитать здесь.

