Пострадавшая во время паводка жительница Актобе получила компенсацию

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Пострадавшая во время весеннего паводка жительница Алматинского района города Актобе Айдана Орынбасарова получила компенсацию за поврежденное имущество и ремонт дома, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Актюбинской области, получив компенсацию женщина смогла сделать ремонт. "Я почти одна из первых получила компенсацию, поэтому сразу приступила к проведению ремонтных работ. Глаза боятся, руки делают. Мы очень рады, что смогли вернуться в свой дом". Айдана Орынбасарова Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области Впечатлениями Айдана поделилась 22 мая с членами областного общественного штаба, которые поздравили ее с возвращением в родной дом. Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области 20 мая премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. Читайте также В Семее отремонтируют участковый пункт полиции Фигуристка Элизабет Турсынбаева поностальгировала о спортивном прошлом Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление

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