Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пострадавшая во время паводка жительница Актобе получила компенсацию

Актюбинская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 06:00 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Пострадавшая во время весеннего паводка жительница Алматинского района города Актобе Айдана Орынбасарова получила компенсацию за поврежденное имущество и ремонт дома, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Актюбинской области, получив компенсацию женщина смогла сделать ремонт.

"Я почти одна из первых получила компенсацию, поэтому сразу приступила к проведению ремонтных работ. Глаза боятся, руки делают. Мы очень рады, что смогли вернуться в свой дом".Айдана Орынбасарова
Актюбинская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 06:00

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Впечатлениями Айдана поделилась 22 мая с членами областного общественного штаба, которые поздравили ее с возвращением в родной дом.

Актюбинская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 06:00

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

20 мая премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ.

Читайте также

Семей
В Семее отремонтируют участковый пункт полиции
Фигуристка Элизабет Турсынбаева поностальгировала о спортивном прошлом
Фигуристка Элизабет Турсынбаева поностальгировала о спортивном прошлом
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Алия Абди
Актюбинская область Паводки-2024 2024 год Благоустройство Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: