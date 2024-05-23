Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

О масштабах распространения "синтетики" рассказали в МВД

МВД о наркобизнесе в Казахстане: Уже активно насыщаем рынки Узбекистана и Кыргызстана , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 16:22 Фото: КГД МФ РК
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев 23 мая в Мажилисе рассказал о масштабах распространения синтетических наркотиков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Только за последние четыре года незаконный оборот "синтетики" в Казахстане увеличился более чем в 10 раз, а количество ликвидированных нарколабораторий в 27 раз.

"Проблема здесь – использование легальных химикатов и оборудования. Основные из них включены в перечни прекурсоров и товаров, подлежащих специальному контролю. К числу таковых относится вещество "бромкетон-4", а также различные реакторы, конденсаторы и испарители", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

По его словам, реальная ответственность за их незаконный оборот на сегодняшний день отсутствует. Уголовно наказуемыми являются лишь контрабанда прекурсоров (статья 286 УК) и сбыт оборудования для нарколабораторий (статья 301 УК). В то же время пресечение их незаконного распространения является наиболее эффективной превентивной мерой.

22 мая в Алматы ликвидировали очередной наркопритон. По данным Управления по противодействию наркопреступности, функционировал он в одном из жилых помещений в мкр. Жетысу.

Читайте также

Казахстан, депутаты, Мажилис
Почему казахстанцы становятся закладчиками наркотиков, рассказал депутат
наркотики, лечение, Минздрав
Методы лечения от наркозависимости в Казахстане тревожат эксперта
МВД, тест, наркотики
Обязательный скрининг на наркотики для школьников и студентов предлагают ввести в РК
Тамила Языкова
МВД РК Казахстан 2024 год Наркопреступность Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: