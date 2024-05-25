Потоп в Астане: акимат сделал заявление

Мощный ливень 25 мая прошел в Астане. В столичном акимате прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, на сегодняшний день система ливневой канализации столицы состоит из 18-ти очистных сооружений и 1-го пруда-накопителя, 610,8 км магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью более 16,7 тыс. га, передает официальный сайт акимата Астаны.



В период с 2019 года по 2023 год в городе построено и реконструировано более 400 км сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, 9 насосных станций и 4 очистных сооружения.

В акимате объяснили причины подтопления по двум основным участкам.

Район новой Меги:

Подтопление улицы 29/2 произошло вследствие незаконной врезки и сброса грунтовой воды в сети ливневой канализации по проспекту Хусейн бен Талал строительными организациями. Общий обьем незаконного водопонижения производился с мощностью 4000 м3/час. В настоящий момент устанавливается собственник, осуществляющий сброс. Материалы будет переданы в природоохранную полицию.

Проспект Туран:

Работа канализационного коллектора по пр. Туран и ул. Улы дала перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, что приводит его к переполнению. В том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и т.д, что приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений. Данный объект был построен 16 лет назад. На месте (на перекрестке пр. Туран и Улы дала) работают более 40 единиц спецтехники. Ситуация находится под контролем.

Кроме того, ранее акиматом в районе пр. Туран началось строительство еще одного магистрального канализационного коллектора. Его протяженность – 8 км, что больше протяженности существующего коллектора. Полное завершение магистрального канализационного коллектора планируется завершить осенью текущего года. Часть работ уже завершена.

"В 2023 году завершена реализация трех проектов по строительству систем ливневой канализации, в рамках которых построено более 10 км магистральных и разводящих коллекторов ливневой канализации", – говорится в сообщении акимата.

В городском администрации отметили, что в этом году продолжаются работы по пяти проектам ливневой канализации, из которых планируется завершить три. В рамках данных проектов будет проложено более 5 км коллекторов и завершено строительство очистного сооружения в районе нового ж/д вокзала. Также ведется проектирование 8-ми объектов по строительству сетей и сооружений ливневой канализации.

"Также отметим, что в настоящее время готовится к разработке технико-экономическое обоснование "Развитие системы ливневой канализации в города Астане до 2035 года", – заключили в акимате.

Ранее сообщалось, что мощный ливень 25 мая затопил мостовую в Шымкенте.

