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Какие виды оружия могут приобретать казахстанцы

Оружие, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 04:31 Фото: pixabay
Полицейские Абайской области напомнили казахстанцам о видах оружия, разрешенных для приобретения гражданами страны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции Абайской области, сигнальное оружие, механические распылители, аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия могут приобретать граждане Казахстана, достигшие 18-летнего возраста.

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства без наличия удостоверения охотника.

Оружие, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 04:31

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом могут приобрести граждане страны, имеющие в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее трех лет, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту.

Несколькими днями ранее в Астане задержан мужчина, стрелявший в воздух из движущегося автомобиля.

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