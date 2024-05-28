В Таразе идут работы по благоустройству этно-исторического комплекса "Тектурмас"

В Таразе продолжается работа по развитию сферы туризма, получившая название "Тарихтың темірқазығы".

В целях привлечения туристов в рамках акции "Таза Қазақстан" активно ведутся работы по благоустройству этно-исторического комплекса "Тектурмас" в городе Таразе.

Всего в комплексе планируется привить 4500 хвойных деревьев, 3500 из них уже посажены. Проделана работа по прокладке системы капельного орошения к деревьям и посевному газону. В настоящее время для оросительной системы приобретены водопроводные трубы протяженностью 16 тыс. метров.

Фото: акимат Жамбылской области

На сегодняшний день ведется строительство объекта "Древний замок" на территории комплекса. Объект будет завершен в 2026 году.

Кроме того, с целью создания условий для посетителей в комплексе будет открыт ресторан национальной кухни.

Фото: акимат Жамбылской области

Стоит отметить, с начала акции в Жамбылской области проведено более 1600 субботников, в которых участвовали 214 тыс. человек. Всего же на благоустройство, озеленение и санитарную очистку региона в 2024 году выделено 9,4 млрд тенге. Очищены от мусора территории вблизи 60 историко-культурных памятников, 143 парка и сквера, 816,6 километра каналов и арыков, 3100 километров улиц и 99 тыс. дворов, вывезено 9,7 тыс. тонн мусора. Высажено около 60 тыс. саженцев, запущены в работу 49 фонтанов. В акции принимают участие волонтеры, молодежь, жители области.