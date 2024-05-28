Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Таразе идут работы по благоустройству этно-исторического комплекса "Тектурмас"

Работы по благоустройству этно-исторического комплекса, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:56 Фото: акимат Жамбылсокй области
В Таразе продолжается работа по развитию сферы туризма, получившая название "Тарихтың темірқазығы".

В целях привлечения туристов в рамках акции "Таза Қазақстан" активно ведутся работы по благоустройству этно-исторического комплекса "Тектурмас" в городе Таразе.

Всего в комплексе планируется привить 4500 хвойных деревьев, 3500 из них уже посажены. Проделана работа по прокладке системы капельного орошения к деревьям и посевному газону. В настоящее время для оросительной системы приобретены водопроводные трубы протяженностью 16 тыс. метров.

Капельное орошение в комплексе "Тектурмас", фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:56

Фото: акимат Жамбылской области

На сегодняшний день ведется строительство объекта "Древний замок" на территории комплекса. Объект будет завершен в 2026 году.

Кроме того, с целью создания условий для посетителей в комплексе будет открыт ресторан национальной кухни.

Капельное орошение в комплексе "Тектурмас", фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:56

Фото: акимат Жамбылской области

Стоит отметить, с начала акции в Жамбылской области проведено более 1600 субботников, в которых участвовали 214 тыс. человек. Всего же на благоустройство, озеленение и санитарную очистку региона в 2024 году выделено 9,4 млрд тенге. Очищены от мусора территории вблизи 60 историко-культурных памятников, 143 парка и сквера, 816,6 километра каналов и арыков, 3100 километров улиц и 99 тыс. дворов, вывезено 9,7 тыс. тонн мусора. Высажено около 60 тыс. саженцев, запущены в работу 49 фонтанов. В акции принимают участие волонтеры, молодежь, жители области.

Капельное орошение в комплексе "Тектурмас", фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:56

Фото: акимат Жамбылской области

Читайте также

Шарлапаев призвал развивать промышленность: На всех коробок Glovo или "Яндекса" не хватит
Шарлапаев призвал развивать промышленность: На всех коробок Glovo или "Яндекса" не хватит
Покупки, интернет, товары, маркетплейсы
Возврат бракованного товара: кто должен платить за доставку?
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Айсулу Омарова
Жамбылская область Тараз 2024 год Благоустройство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: