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Жителям северных регионов Казахстана предложили доплачивать за холодную погоду

Жителям северных регионов Казахстана предложили доплачивать за холодную погоду, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:24 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Дмитрий Колода выразил обеспокоенность снижением населения в северных регионах страны. В связи с этим он обратился к первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем депутатском запросе Дмитрий Колода отметил, что климатические условия жизни, состояние социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры делают северные регионы страны малопривлекательными для жизни.

"Отопительный сезон длится более семи месяцев, короткие летние дни предполагают минимальный выбор для развития земледелия и животноводства, а также требуют значительных запасов кормов в зимний период. Кроме того, север страны в меньшей степени охвачен газификацией, здесь наиболее низкие показатели обеспеченности населения питьевой водой и одни из самых худших дорог. Все это требует больших расходов на жизнеобеспечение, а средняя зарплата ниже странового показателя", – озвучил депутат.

По его словам, в результате этого на протяжении многих лет в северных регионах страны наблюдается сокращение численности населения, усугубляются проблемы дефицита кадров и, как следствие, снижается доступ населения к качественным услугам. Вместе с тем сокращение численности населения в приграничных регионах страны также является тревожным фактором и для национальной безопасности.

"Решение данной проблемы мы видим не только в реализации программ переселения из трудоизбыточных регионов страны, но и в обеспечении достойных условий для жизни. Как показал анализ международного опыта, в странах со схожими климатическими условиями реализуются различные инструменты финансовой поддержки для жителей регионов со сложными климатическими условиями. Варьируются стипендии, пенсии и заработная плата. Система надбавок учитывает стоимость жизни и включает в себя разницу в ценах на продукты питания, необходимость приобретения более дорогой теплой северной одежды, повышенные расходы на отопление, освещение жилья и многие другие затраты, характерные для северных регионов", – рассказал Дмитрий Колода.

Депутат считает, что внедрение специальной "региональной надбавки" для населения Казахстана увеличит привлекательность регионов со сложными условиями проживания. В этой связи он предложил правительству:

  1. Разработать программу и методику начисления специальной "региональной надбавки" для населения северных регионов.
  2. Учесть коэффициенты для привлечения молодых специалистов.
  3. Ускорить решение вопроса газификации северных регионов Казахстана.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты населения сообщили, что порядка 9 тыс. казахстанцев переселились с юга на север в 2023 году в рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны".

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