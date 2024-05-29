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Еще 1 100 жителей Караганды в этом году обеспечат центральным водоснабжением и канализацией

Жителей Караганды обеспечат центральным водоснабжением, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:05 Фото: gov.kz
В Карагандинской области продолжается благоустройство в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан". Масштабная работа уже проделана во всех городах и районах, и этот темп не сбавляется, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Карагандинской области рассказали, что повсеместно приводят в порядок дороги, общественные места и дворы. Также жителям обеспечивают доступ к коммунальным благам.

Идет строительство водопроводных и канализационных сетей в поселке Сахалин областного центра. По завершении работ более 1 100 жителей будут с центральным водоснабжением и канализацией.

Жителей Караганды обеспечат центральным водоснабжением, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:05

Фото: gov.kz

Рабочие приступили к прокладке сетей в Сахалине в середине мая. По плану уложат около 9 км водопроводных труб и порядка 4,5 км канализационных.

"Проект по строительству водопроводных и канализационных сетей в поселке Сахалин реализуется в рамках исполнения региональных программ по доступу населения к питьевой чистой воде. Сейчас подрядчик уже активно работает. Обустроено примерно 1,5 км труб водоснабжения и 300 метров канализации. Работы одновременно ведутся в двух направлениях. Завершить проект планируем в этом году. Потом обязательно проведём асфальтирование". Замруководителя городского отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанболат Токмурзин

По словам подрядчика, проблем с материалами и рабочей силой нет. Используются трубы и железобетонные кольца местных производителей, от завода из Сарани.

Жителей Караганды обеспечат центральным водоснабжением, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:05

Фото: gov.kz

К новым сетям смогут подключиться жители четырех улиц: Тельмана, Коммунистической, Линейной и Литвина. Это около 400 домов. Строительство идет на перспективу, в будущем возможно подключение дополнительных абонентов.

Сегодня центральным водоснабжением в Карагандинской области охвачено 99,2% жителей. Полностью закрытьвопрос с обеспечением питьевой водой власти намерены до конца 2025 года.

Жителей Караганды обеспечат центральным водоснабжением, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:05

Фото: gov.kz

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