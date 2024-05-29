Раскрыт канал связи, где аким Павлодара лично рассматривает обращения жителей

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков сегодня, 29 мая 2024 года, обратился к жителям города. Он рассказал, куда нужно обращаться населению, чтобы их вопросы были рассмотрены лично градоначальником, сообщает Zakon.kz.

Хасар Хабылбеков, обращаясь к павлодарцам, отметил, что с первых дней руководства городом он выбрал социальные сети одним из основных каналов для связи с населением.

"И для своевременного и качественного рассмотрения ваших вопросов просим вас с актуальными проблемами обращаться на мою страницу в соцсети Instagram @khassarkhabylbekov и страницу акимата города @akimat.pavlodar. Аккаунты отделов города также будут функционировать и размещать полезную информацию для населения, однако обращения жителей будут рассматриваться мной лично и на странице акимата города", – написал аким Павлодара в Instagram.

Он также приложил скрины, в которых горожане выражают ему благодарность за оперативную реакцию на их обращения.

Напомним, Хасар Хабылбеков был назначен акимом Павлодара 12 сентября 2023 года. В этот же день он выступил с заявлением, в котором пообещал постоянно быть на связи с жителями города.