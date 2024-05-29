Более 600 детей и тысячи взрослых обратились за помощью после укусов клещей в Алматы
Так, с 13 мая на территорий городских парков и скверов, а также лесных массивов, проводится второй тур противоклещевой обработки
В целях ограничения численности клещей и профилактики клещевых инфекций, была выполнена обработка на площади 794,340 га, а это 33,57% от общей площади 2366,56 га (по состоянию на 28 мая 2024 года).
Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, противоклещевые обработки завершены в городских парках и скверах Алатауского, Алмалинского, Ауэзовского и Жетысуского районов. Продолжается обработка в городских парках и скверах Бостандыкского, Медеуского районов, на территории ущелья "Медео".
Вместе с тем дезинсекционные обработки городских парков и скверов других районов, лесных массивов будут проводиться согласно графика с учетом погодных условий, то есть в сухую погоду без осадков.
"С начала сезона активности клещей по состоянию на 28 мая 2024 года, в медицинские организации города с укусами клещей обратились 1275 человек, что на уровне аналогичного периода 2023 года (1264 чел.). Удельный вес детей до 14 лет с укусами клещей составил 48,5% (619 детей). Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин. С начала 2024 года случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано".Заместитель руководителя ДСЭК города Алматы Асель Калыкова
Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан "Центр дезинфекции по городу Алматы" под непосредственным контролем специалистов районных управлений санитарно-эпидемиологического контроля.
Специалисты напомнили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща, как можно раньше (не позднее 4-го дня после присасывания клеща) необходимо обращаться в медицинские организации, где окажут квалифицированную помощь и осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.
Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим от укусов клещей осуществляется на базе следующих травматологических пунктах медицинских организаций города:
- Центральная городская клиническая больница (ул. Жандосова, 6);
- Больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбекби, 96);
- Городская клиническая больница №4 (ул. Папанина, 220);
- Городская клиническая больница №7 (мкр. Калкаман, 20);
- Центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40).
Известно, что соблюдение мер безопасности, ранее обращение за медицинской помощью в случае присасывания клеща, своевременная профилактика и лечение способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания.
Первый тур противоклещевой обработки на территории лесных массивов, городских парков и скверов в Алматы был проведен с 1 по 27 апреля текущего года.