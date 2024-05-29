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9-летний алматинец отдал заработанные умом деньги пострадавшим от паводков

Алматинский школьник отдал свои накопления пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 18:04 Фото: акимат Алматы
Глава государства поблагодарил алматинского школьника Даулена Бауыржанулы за помощь пострадавшим от паводков, сообщает Zakon.kz.

Благодарственное письмо от имени Касым-Жомарта Токаева третьекласснику вручил аким Алматы Ерболат Досаев.

"Президент Казахстана высоко оценил добрый поступок 9-летнего Даулена, назвав его примером настоящего патриотизма. В благодарственном письме Касым-Жомарт Токаев выразил слова признательности родителям и учителям, воспитавшим в мальчике благородные качества. Президент особо подчеркнул, что пока есть такие умные и одаренные дети, как Даулен, у страны – большое будущее", – сообщили 29 мая в акимате Алматы.

Ученик 3 класса гимназии №12 имени Ш. Уалиханова Даулен Бауыржанулы зарегистрировался на портале Qalan.kz для участия в интеллектуальных олимпиадах. За победы он получал бонусы и копил их. Увидев в социальных сетях фотографии пострадавших от паводков жителей, мальчик без раздумий решил помочь им, направив накопленные 25 тысяч тенге в специальный фонд.

"Я услышал о стихийном бедствии, происходящем в нашей стране, и захотел помочь. Решил, что отправлю все деньги, которые накопил, в качестве помощи. Сначала я сказал об этом родителям, они сразу поддержали мою идею", – рассказал Даулен.

По словам учителя Даулена Сагадат Жуванышбековой, мальчик учится на отлично, его любимыми предметами являются математика, информатика, естествознание. Он не раз становился победителем олимпиад "Алтын сақа", "Кенгуру", "Ақбота".

Ранее восхищение казахстанцев вызвала юная жительница Туркестанской области, которая тоже отдала свои накопления пострадавшим от паводков.

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