Масштабную уборку в рамках экоакции "Таза Қазақстан" провели в Абайском районе области Абай

В селе Караул с участием сотрудников различных учреждений проведены работы по благоустройству обочин и тротуаров. Также были заменены светофоры и организован пешеходный переход по улице Ералы.

В рамках двух месяцев месячника чистоты, начавшегося в апреле, и республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" был задействован в общей сложности 1431 человек.

Фото: акимат области Абай

"29 единиц техники очистили улицы, вывезено 19 450 кубометров бытовых отходов и золоотвала. По частным секторам очищено 2950 дворов и вывезено 22 905 кубометров твердых бытовых отходов в специально отведенные места. Было высажено 4726 деревьев во дворах парков и учреждений. Ограждения кладбищ районного центра окрашены и восстановлены". Заместитель акима района Казыбек Жангалиев

Фото: акимат области Абай

Председатель районного совета ветеранов Серик Мукажан добавил, что в рамках акции также проходит озеленение улиц и парков.

"Выражаем благодарность всем сельчанам, работавшим на чистоту и благоустройство района". Председатель районного совета ветеранов Серик Мукажан