Назван регион Казахстана со средней зарплатой в 607 тысяч
На сайте Бюро сказано, что по итогам 2023 года средняя заработная плата в стране составила 364 295 тенге, что на 17,6 процента больше, чем в 2022 году.
В реальном выражении заработная плата увеличилась на 2,7 процента.
Эксперты также уточнили, что за последние пять лет средняя заработная плата выросла в 1,9 раза, при этом заработок женщин рос более быстрыми темпами, чем у мужчин.
В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата в 2023 году зафиксирована в Атырауской области, которая составила 607 635 тенге.
Далее идут Мангистауская область – 535 156 тенге и Улытауская область – 483 812 тенге.
В тоже время самая низкая заработная плата наблюдалась в:
- Северо-Казахстанской области – 262 248 тенге,
- Жамбылской области – 269 125 тенге,
- Жетысуской области – 269 378 тенге,
- Туркестанской области – 270 660 тенге.
В дополнении сказано, что опережающими темпами растет среднемесячная заработная плата в сфере информации и связи – на 34,6%, финансовой и страховой деятельности – на 23,3%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 22,9%.
"В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 2,1 раза выше среднереспубликанского уровня, в финансовой и страховой деятельности – в 1,9 раза, в информации и связи – в 1,6 раза соответственно".Бюро национальной статистики РК
Ранее в Бюро национальной статистики предоставили обновленные данные по численности населения в Казахстане. Из статистических данных следует, что по состоянию на 1 мая численность населения в Казахстане составила 20 118 478 человек, из которых:
- горожане – 12 533 471 человек;
- сельские жители – 7 585 007 человек.