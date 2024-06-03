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Назван регион Казахстана со средней зарплатой в 607 тысяч

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 18:08 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики Казахстана 3 июня 2024 года озвучили основные показатели по труду за 2023 год. В отчете аналитиков также есть сведения по заработной плате в разных регионах страны, сообщает Zakon.kz.

На сайте Бюро сказано, что по итогам 2023 года средняя заработная плата в стране составила 364 295 тенге, что на 17,6 процента больше, чем в 2022 году.

В реальном выражении заработная плата увеличилась на 2,7 процента.

Эксперты также уточнили, что за последние пять лет средняя заработная плата выросла в 1,9 раза, при этом заработок женщин рос более быстрыми темпами, чем у мужчин.

В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата в 2023 году зафиксирована в Атырауской области, которая составила 607 635 тенге.

Далее идут Мангистауская область – 535 156 тенге и Улытауская область – 483 812 тенге.

В тоже время самая низкая заработная плата наблюдалась в:

  • Северо-Казахстанской области – 262 248 тенге,
  • Жамбылской области – 269 125 тенге,
  • Жетысуской области – 269 378 тенге,
  • Туркестанской области – 270 660 тенге.

В дополнении сказано, что опережающими темпами растет среднемесячная заработная плата в сфере информации и связи – на 34,6%, финансовой и страховой деятельности – на 23,3%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 22,9%.

"В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 2,1 раза выше среднереспубликанского уровня, в финансовой и страховой деятельности – в 1,9 раза, в информации и связи – в 1,6 раза соответственно".Бюро национальной статистики РК

Ранее в Бюро национальной статистики предоставили обновленные данные по численности населения в Казахстане. Из статистических данных следует, что по состоянию на 1 мая численность населения в Казахстане составила 20 118 478 человек, из которых:

  • горожане – 12 533 471 человек;
  • сельские жители – 7 585 007 человек.

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Анастасия Московчук
Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год Тенге
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