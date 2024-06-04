Незаконное снятие залога и долг в 30 млн: в Астане прошел суд по скандальному делу вокруг "Большак"

В межрайонном суде по гражданским делам Астаны рассмотрели дело по иску АО "Центр международных программ" к ответчикам Макпал Дарибаевой и Наталье Воробьевой о взыскании задолженности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дело рассмотрели по апелляционной жалобе ответчиков на решение межрайонного суда по гражданским делам города Астаны. Истец подал ходатайство о том, чтобы урегулировать спор в порядке примирения в форме медиации.

Также они подали ходатайство на привлечение третьего лица, чтобы к медиации была привлечена основной должник Валерия Гавриленко с учетом того, что в отношении ее центром принимаются меры. В частности, инициировано Центром заявление о привлечении к уголовной ответственности.

По данным истца, Гавриленко на данный момент находится в Великобритании. На связь она вышла недавно через WhatsApp.

"Совещаясь на месте, удовлетворить ходатайство представителей истцов и привлечь Гавриленко В.В в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельные требований на стороне ответчика. Отложить заседание для урегулирование спора в порядке медиации при содействие судьи. Также у нас есть центр применения и при желании стороны могут обратиться туда, где есть профессиональные медиаторы", – постановила судья.

Судебное заседание было отложено для проведения процедуры медиации. Однако, ответчик Макпал Дарибаева попросила о выступлении в суде, так как находится в положении, и в следующий раз может не оказаться офлайн.

"В 2016 году, когда я подписывала договор гарантии, то я знала, что есть (у Гавриленко – прим. автора) два залога. Только при этих условиях я подписала договор гарантии. Я считаю, что иск, который на нас подал "Болашак" необоснованный. Они сами незаконно выдали две квартиры. Теперь они на нас хотят повесить весь долг. Никакого соглашения о котором говорил министр Саясат Нурбек нет. Мы не видели. Мы предполагаем, что этого соглашения нет. Они в одностороннем порядке увеличили наши финансовые обязанности. Никакие должностные лица с Болашак на данный момент не понесли уголовного наказания. Почему суд рассматривает это дело, как будто никогда не было залогов. Где справедливость? (...). Мы требуем у суда отказать в иске", – сказала она.

Адвокат ответчиков Айжан Алина отметила, что есть вина кредитора.

"Мы видим, что "Центр международных программ" за подписью первого руководителя освободили заложенное имущество от залога. На мои адвокатские запросы получен ответ. Сразу после освобождения этих квартир от залога они были переоформлены на третьих лиц. У нас есть информация о том, что мать Гавриленко продолжает жить в той квартире, которая сначала была в залоге, потом незаконно освобождена, переоформлена на последующих лиц", – дополнила она.

С ее слов, четко видно, что был уход этих квартир от частного судебного исполнителя.

"Имеют место увод и вина кредитора. Поскольку именно в виду незаконных действий кредитора сам Центр остался без залогового имущества и после этого были предъявлены иски к гарантам. Можно сделать вывод, что если бы залоги сохранились, то здесь гаранты бы не сидели в зале суда, не отвечали и не плакали по необоснованному иску", – озвучила Айжан Алина.

По ее словам, Центр допустил процессуальное упущение. Они были должны еще в 2021 году, когда иск предъявляли Гавриленко, сразу привлечь всех гарантов.

"Они уже не могут взыскивать деньги по договору гарантии. Договор гарантии обеспечивал исполнение договора в организации обучения. Он прекратил свое действие, потому что обязательство трансформировалось в решение суда 2022 года, когда с Гавриленко взыскали деньги. Гарантия прекращена", – резюмировала Айжан Алина.

После судебного заседания второй ответчик Наталья Воробьева подтвердила, что они готовы платить, но согласны это сделать при справедливом рассмотрении дела.

"Гавриленко после учебы вернулась в страну, начала отрабатывать, но в 2019 году решила уехать. Гарантами мы остались в 2016 году. Она тогда выиграла стипендию, но поскольку по условиям "Болашака2 стипендиат, чтобы доказать серьезность своих намерений, стипендиат должен доказать, что у него есть вот эта сумма на обучение, поставив в залог свою недвижимость. Она поставила две свои квартиры, но, к сожалению, общая сумма недвижимости не погасила, не покрыла весь долг и оставалась там где-то, я же говорю, на тот момент залоговой стоимости оценили примерно в 20 миллионов тенге", – озвучила Наталья Воробьева.

Она рассказала, что общая стоимость обучения на тот момент составляла 29 миллионов тенге.

"На остаток суммы она привлекла нас в качестве гаранта. Она пришла и слезно просила: "Девочки, это мой единственный шанс получить образование, вот такая возможность выпадает раз в жизни. Я поставила свои квартиры. У меня нет родственников. Меня воспитывала только мама, у меня нет папы. Пожалуйста, помогите. Я вам клянусь и отвечаю, что все будет хорошо. Что я приеду, я отучусь и я буду работать". Но в 2019 году она каким-то образом вытащила все свои квартиры из-под залога и уехала. А долг остался", – дополнила Наталья Воробьева.

Также она рассказала, что Гавриленко стала выплачивать свой долг по решению суда.

"На прошлом заседании истец заявил, что долг не гасится абсолютно, поэтому "Большак" вынужден обратиться к гарантам. Но Гавриленко платит ежемесячно по 100 тыс. тенге, и закрыла долг на 1 млн 300 тыс. Но так будет выплачивать долг 27 лет?", – спросила Воробьева.

В мае Гавриленко вышла на связь с гарантами, но прощения она за свой поступок не попросила.

"Более того, она считает, что она такая же жертва обстоятельств, как и мы сейчас. Вот уже перед апелляцией она заявила: "Я не заставляла подписывать вас в договор о гарантии. И вообще, мы с вами в одной лодке, и я такая же жертва, как вы". Она так заявила", – сказала Воробьева.

В 2019-м году выяснилось, что стипендиат "Болашак" Валерия Гавриленко не выполняет свои обязательства, не хочет оставаться в Казахстане.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах сената 30 мая прокомментировал скандал вокруг программы "Болашак" и озвучил полную хронологию событий со стипендиатом "Большак" Валерией Гавриленко.

Макпал Дарибаева и Наталья Воробьева ранее записали видеобращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву с требованием вернуть в Казахстан Валерию Гавриленко и привлечь к уголовной ответственности.