"Таза Қазақстан": в одном из райнов Акмолинской области продолжается республиканская акция

4 июня в день празднования Дня государственных символов Республики Казахстан в районном центре Буландынского района - городе Макинск проведен экологическая акция по благоустройству окраин города "Таза Қазақстан".

Как передает управление внутренней политики со ссылкой на акимат местного района, старт субботника начался с массового исполнения Государственного гимна страны на центральной площади города.

В акции приняли участие молодежь, волонтеры, трудовые коллективы, неравнодушные жители, всего 1500 человек. Экоактивисты района очистили от мусора окраины города Макинск, это лесные массивы, а также места близ автомобильных дорог. Несмотря на местами проходящий проливной дождь было вывезено более 5 тонн мусора.

"Акция, инициированная Главой государства сплотила буландынцев и дала мощный импульс для неравнодушных жителей нашего городка, чтобы всем вместе сделать его чище и опрятней". Депутат районного маслихата Алишер Кенжегалиев

Главная цель акции "Таза Қазақстан" - привлечение внимания населения к проблеме загрязнения природы, охране окуржающей среды, поддержанию чистоты и формированию экологической культуры общества.

В благородном деле приняли участие руководство района, депутаты районного маслихата, спортсмены, ветераны, члены Совета аксакалов, активная молодежь и жители города. Каждый участник внес свой вклад в улучшение состояния окружающей среды.

Фото: УВП Акмолинской области

"В нашем любимом городе проходит очень хорошая акция. Чистота - залог здоровья. Мы как старшее поколение полностью поддерживаем эту акцию. Мы должны учить наших детей чистоте и порядку. Аксакалы очень рады, пусть наша страна расцветает и развивается". Председатель районного Совета аксакалов Шахман Кусаинов

Как отметили участники акции, благодаря таким акциям развивается эковолонтерское движение, что является хорошим примером бережного отношения у природе.

"С начала июня в районе стартовал очередной рабочий сезон для бойцов отряда "Жасыл ел". Мы как, молодежь, сделаем все возможное, чтобы наш город стал красивее". Директор Молодежного ресурсного центра Замзагуль Аменова

К слову, общереспубликанская кампания "Таза Қазақстан" в Буландынском районе не ограничивается проведением однодневных субботников и месячников. В течение всего года будет организована работа по благоустройству и озеленению города Макинск и сел района.