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Обнаружена основная причина, влияющая на преждевременный износ дорог в стране

Ремонт трассы, ремонт дороги, асфальтобетонные работы, асфальтоукладчики, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 07:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Основную причину, влияющую на износ дорог, назвали в Министерстве транспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Минтранспорта, на территории Казахстана зарегистрировано порядка 60 тыс. самосвалов. Из них, согласно статистике, на сегодняшний день на дорогах общего пользования курсируют порядка 40 тыс. самосвалов китайского производства. Они перевозят инертные грузы с перегрузом. При этом их вес почти дважды превышает предельно допустимую норму для нагрузки на асфальтовое полотно.

Например, при допустимой нагрузке в 25 тонн самосвалы перевозят груз с общей массой 35-40 тонн. Такая сверхнормативная нагрузка приводит к преждевременному износу дорожного полотна и становится одним из разрушающих факторов, заявили в ведомстве.

Помимо тяжелых карьерных грузовиков, по дорогам осуществляют проезд автотранспортные средства и других типов, которые также имеют большую весовую нагрузку на автодорогу. Это бетоносмесители, автокраны и другие тяжеловесные авто.

"Для обеспечения должного транспортного контроля планируется значительно увеличить количество автоматизированных станций измерения. Уже в этом году на въезде в столицу установлены шесть новых автоматизированных станций. В настоящий момент они работают в пилотном режиме", – говорится в сообщении ведомства.

Также, по словам сотрудников ведомства транспортного контроля, данными мерами планируется решить вопросы контроля за проездом тяжеловесных автомобильных транспортных средств и минимизировать коррупционные риски при транспортном контроле.

Накануне стало известно, что аэропорт Балхаша приведут в порядок впервые за 17 лет.

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