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Депутат считает, что чиновники не стали работать лучше в Казахстане

Казахстан, кабмин, АГДС , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:51 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Татьяна Савельева в Мажилисе 5 июня раскритиковала эффективность работы госслужащих. По ее словам, введение факторно-балльной системы оплаты труда не оказало положительного эффекта, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Савельева сообщила, что бюджетные средства продолжают направлять на проведение различных исследований, опросов и оказание консалтинговых услуг.

"Данные расходы не раз сокращались по инициативе депутатов в ходе рассмотрения проектов бюджета. Несмотря на это, в 2023 году данные расходы выросли более чем в два раза. В числе ведомства – Министерство науки и высшего образования и Министерство здравоохранения. Зачастую через проведение исследований и оказание консалтинговых услуг государственные органы делегируют свои функциональные обязанности подведомственным организациям. Ситуация складывается таким образом, что госслужащие не могут ни сформировать качественные индикаторы с реальной привязкой к бюджетным затратам, ни обеспечить аналитическую часть своей работы", – заявила она.

Не оказало, по ее словам, положительного эффекта введение новой системы оплаты труда.

"Переход на факторно-балльную систему оплаты труда фактически не повлиял на эффективность работы государственных служащих, притом, что за два года дополнительные денежные выплаты в качестве поощрения выросли в два раза", – отметила депутат.

Татьяна Савельева указала правительству совместно с Агентством по делам государственной службы на необходимость выработать и внедрить новые подходы по повышению эффективности работы госаппарата, чтобы чиновники могли выполнять свои функциональные обязанности без привлечения сторонних организаций.

Ранее депутат обвинил правительство в нерациональном планировании бюджета.

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