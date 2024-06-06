Часть Алматы на пару дней останется без холодной воды
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Алматинцам, которые останутся на два дня без воды, советуют понять ситуацию. ГКП "Алматы Су" заявило, что на сетях водоснабжения проведут плановые профилактические работы, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространяемому сообщению:
"В Алматы с 00:00 12 июня до 08:00 14 июня будут проводиться плановые профилактические работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения".
Временно будет ограничена подача холодной воды в Жетысуском районе в контуре улиц Рыскулова – Лобачевского – Сейфуллина – Акпаева.
Ожидается понижение давления воды в части Турксибского района в контуре пр. Рыскулова – пр. Сейфуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова.
"Своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением".Пресс-служба ГКП "Алматы Су"
Стоит отметить, что для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами.
Специалисты попросили с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам.
По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу ГКП "Алматы Су": 274-66-66.
Ранее сообщалось, что алматинцев в трех районах лишат горячей воды на несколько дней.
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