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Часть Алматы на пару дней останется без холодной воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 15:59 Фото: pixabay
Алматинцам, которые останутся на два дня без воды, советуют понять ситуацию. ГКП "Алматы Су" заявило, что на сетях водоснабжения проведут плановые профилактические работы, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению:


"В Алматы с 00:00 12 июня до 08:00 14 июня будут проводиться плановые профилактические работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения".

Временно будет ограничена подача холодной воды в Жетысуском районе в контуре улиц Рыскулова – Лобачевского – Сейфуллина – Акпаева.

Ожидается понижение давления воды в части Турксибского района в контуре пр. Рыскулова – пр. Сейфуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова.

"Своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением".Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Стоит отметить, что для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами.

Специалисты попросили с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам.

По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу ГКП "Алматы Су": 274-66-66.

Ранее сообщалось, что алматинцев в трех районах лишат горячей воды на несколько дней.

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