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Законодательство РК

С начала года к ответственности в Алматы привлечены 7,5 тысяч самокатчиков

С начала года к ответственности в Алматы привлечены 7,5 тысяч самокатчиков, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 15:31 Фото: Zakon.kz
С начала года в Алматы к административной ответственности привлечены свыше 7,5 тыс. самокатчиков, зарегистрировано 38 ДТП с участием самокатов, 42 человека получили травмы, передает Zakon.kz.

Привлеченные к ответственности двигались посреди проезжей части, игнорировали требования об обязательном наличии средств индивидуальной защиты, допускали к управлению самокатами несовершеннолетних, сообщили в управлении местной полицейской службы ДП города Алматы.

В ведомстве рассказали, что, по самым скромным подсчетам, по дорогам Алматы курсирует свыше 50 тыс. самокатов.

"Статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу. Пользователи самокатов – одна из уязвимых категорий участников дорожного движения". Начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев

По его данным, усилена работа и по выявлению нарушений ПДД РК лицами, управляющими альтернативными видами транспорта.

"Родителям надо осознавать полную ответственность за безопасность своего ребенка: не проявляйте преступное безразличие, защитите свое чадо, на своем примере научите чтить закон", – призвал Шумаев.

В случае нарушения одного из правил правонарушители привлекаются к административной ответственности по двум статьям административного законодательства: ст. 593 КоАП РК "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов" и ст. 620 КоАП РК "Нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения".

Ранее Алматы попал в антилидеры из-за заполонивших город мопедистов и самокатчиков.

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