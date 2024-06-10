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Казахстанцы масштабно подверглись кибератакам

Казахстанцы масштабно подверглись кибератаке, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 15:53 Фото: pxhere
В начале 2024 года более 50% пользователей в Казахстане столкнулись с кибератаками. Согласно отчету специалистов, злоумышленники атакуют с целью шпионажа и финансовой выгоды, сообщает Zakon.kz.

Согласно этим показателям, в отчете "Лаборатории Касперского" под названием "Ландшафт угроз для России и СНГ" Казахстан занимает шестое место среди других стран Содружества Независимых Государств. Примечательно, что на первом месте находится Таджикистан.

Казахстанцы масштабно подверглись атакам, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 15:53

Фото: go.kaspersky, отчет за первый квартал 2024 года и 2023 год

Эксперты пришли к выводу, что атакующие обращают внимание на организации со слабой защитой, без привязки к конкретной индустрии, используя любые доступные инструменты в открытой сети.


"Злоумышленники используют уязвимости в том числе для атак с использованием программ-шифровальщиков. В 2024 году они остаются одной из главных угроз для организаций по всему миру: число таких атак находится на стабильно высоком уровне, растет совокупный размер выкупа, при этом компании сталкиваются со сложностью дешифровки", – говорится в документе.

В тройку самых распространенных типов программ-вымогателей в I квартале 2024 года вошли троянцы Dcryptor, Lockbit и Conti.

2 марта 2024 года аким Караганды Мейрам Кожухов предупредил горожан о том, чтобы они ничего ему не отправляли, так как его телефон был взломан.

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