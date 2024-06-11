Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алматы в очередной раз остался без света

Алматы в очередной раз остался без света, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 09:35 Фото: pxhere
Утром 11 июня 2024 года в Алмалинском районе Алматы отключили электричество. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты аварийных отключений на сайте "Алатау Жарык Компаниясы". В компании дали пояснения Zakon.kz.

По сообщению АО "АЖК", частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц:

  • Солодовникова, Ауэзова, Сатпаева, Жарокова;
  • Есенжанова, Жемчужная, Шакарима, Тлендиева;
  • Сатпаева, Тургут Озала, Мынбаева, Туркебаева;
  • Шевченко, Муканова, Жамбыла, Байзакова.

На сайте указано, что время отключения с 8:00 до 17:00.

отключение, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 09:35

Фото: azhk.kz

Также на запрос корреспондента Zakon.kz в АО "АЖК" уточнили, что в Алмалинском районе аварийных ситуаций в подаче электроснабжения не наблюдается.

"В квадрате Шевченко – Байзакова – Муканова – Жамбыла ведутся плановые ремонтные работы на ТП-2134. Плановые ремонтные работы проводятся с 08:00 до 17:00".Пресс-служба АО "АЖК"
В компании также подчеркнули, что отключения электроэнергии разделяются на плановые и неплановые, или еще их называют аварийными.
Плановые отключения необходимы для поддержания оборудования в исправном состоянии.

Отключения света происходят на постоянной основе. 26 апреля частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц Шарипова – Кожамкулова – Абая – Жамбыла.

Читайте также

Алматы, вид на город Алматы, осень, горы
Замена трубопровода 1984 года осложнит передвижение алматинцев на три месяца
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов раскритиковал работу акиматов: Нерешительность и слабая организация
Проснувшиеся горные сурки заглянули в объектив алматинского фотографа
Проснувшиеся горные сурки заглянули в объектив алматинского фотографа
Анастасия Московчук
Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам
Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам
В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая
В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: