Алматы в очередной раз остался без света
Фото: pxhere
Утром 11 июня 2024 года в Алмалинском районе Алматы отключили электричество. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты аварийных отключений на сайте "Алатау Жарык Компаниясы". В компании дали пояснения Zakon.kz.
По сообщению АО "АЖК", частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц:
- Солодовникова, Ауэзова, Сатпаева, Жарокова;
- Есенжанова, Жемчужная, Шакарима, Тлендиева;
- Сатпаева, Тургут Озала, Мынбаева, Туркебаева;
- Шевченко, Муканова, Жамбыла, Байзакова.
На сайте указано, что время отключения с 8:00 до 17:00.
Фото: azhk.kz
Также на запрос корреспондента Zakon.kz в АО "АЖК" уточнили, что в Алмалинском районе аварийных ситуаций в подаче электроснабжения не наблюдается.
"В квадрате Шевченко – Байзакова – Муканова – Жамбыла ведутся плановые ремонтные работы на ТП-2134. Плановые ремонтные работы проводятся с 08:00 до 17:00".Пресс-служба АО "АЖК"
В компании также подчеркнули, что отключения электроэнергии разделяются на плановые и неплановые, или еще их называют аварийными.
Плановые отключения необходимы для поддержания оборудования в исправном состоянии.
Отключения света происходят на постоянной основе. 26 апреля частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц Шарипова – Кожамкулова – Абая – Жамбыла.
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