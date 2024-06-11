Алматы в очередной раз остался без света

Утром 11 июня 2024 года в Алмалинском районе Алматы отключили электричество. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты аварийных отключений на сайте "Алатау Жарык Компаниясы". В компании дали пояснения Zakon.kz.

По сообщению АО "АЖК", частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц:

Солодовникова, Ауэзова, Сатпаева, Жарокова;

Есенжанова, Жемчужная, Шакарима, Тлендиева;

Сатпаева, Тургут Озала, Мынбаева, Туркебаева;

Шевченко, Муканова, Жамбыла, Байзакова.

На сайте указано, что время отключения с 8:00 до 17:00.

Фото: azhk.kz

Также на запрос корреспондента Zakon.kz в АО "АЖК" уточнили, что в Алмалинском районе аварийных ситуаций в подаче электроснабжения не наблюдается.

"В квадрате Шевченко – Байзакова – Муканова – Жамбыла ведутся плановые ремонтные работы на ТП-2134. Плановые ремонтные работы проводятся с 08:00 до 17:00". Пресс-служба АО "АЖК"

В компании также подчеркнули, что отключения электроэнергии разделяются на плановые и неплановые, или еще их называют аварийными.

Плановые отключения необходимы для поддержания оборудования в исправном состоянии.

Отключения света происходят на постоянной основе. 26 апреля частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц Шарипова – Кожамкулова – Абая – Жамбыла.