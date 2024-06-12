Полчища саранчи добрались до Абайской области

Восток страны атакует саранча. Нашествие переживает Абайская область. Особенно сложная ситуация в Аксуатском районе, где вредители заполонили пастбища и сенокосные поля, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, насекомые уже охватили внушительную территорию – почти 7 тысяч гектаров.

Как уточняется, крылатые насекомые "ковром покрывают степь". Местные боятся, что расплодившаяся саранча помешает заготовить корм на зиму для скота.

В Абайском регионе к обработке привлекли специалистов из Шымкента. Химпрепараты планируют распылить на двух тысячах гектаров.

"В районе саранча нанесла вред на площади 6900 га. Химическая обработка против итальянской саранчи ведется на 1500 га сельскохозяйственных угодий Кумкольского сельского округа. Также обрабатывают пастбища в Ойшиликском сельском округе". Начальник отдела сельского хозяйства Аксуатского района Бейбит Сербатыров

Ранее в Министерстве сельского хозяйства РК рассказали, как борются с нашествием саранчи в Туркестанской, Костанайской и Актюбинской областях.

Отметим, что вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что Казахстан никогда не сталкивался с такими огромными площадями распространения саранчи. Подробнее читайте тут.

