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В Казахстане предотвратили теракт

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 05:00 Фото: Zakon.kz
С начала 2024 года в Казахстане предотвращен один теракт, сообщает Zakon.kz.

Об этом и других результатах работы КНБ Казахстана стало известно 12 июня на очередном заседании Антитеррористического центра. Как передает пресс-служба ведомства, помимо предотвращенного теракта, с начала года 26 человек были осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность.

Кроме того:

  • не допущены в страну 151 иностранный житель, каждый из которых был причастен к экстремизму и терроризму;
  • привлечены к ответственности 19 иностранцев, чья деятельность связана с ввозом в страну запрещенной религиозной литературы;
  • проведено 356 антитеррористических учебных мероприятий;
  • совместно с МВД Казахстана удалось провести более трех тыс. проверок объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе – места массового скопления людей.

Также по информации пресс-службы КНБ РК, в результате взаимодействия с полицией Московской области выявлен канал международного наркотрафика.

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КНБ МВД РК Казахстан 2024 год Религия Экстремизм Терроризм Антитеррористические операции
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