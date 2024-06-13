Оборонный объект в Алматы 20 лет находился в управлении у частного лица

Имущественный комплекс, состоящий из 10 складов, двух административных зданий, двух производственных цехов, в городе Алматы площадью более 16 тысяч квадратных метров 20 лет находился в доверительном управлении у частного лица, передает Zakon.kz.

Это оборонный объект стоимостью более 5 миллиардов тенге и Верховным судом по иску Главного военного прокурора он возвращен государству.

"В настоящее время идет процедура перерегистрации, после чего объект будет использован для нужд обороны". Главная военная прокуратура

Также по актам надзора армии возвращены 22 земельных участка стоимостью 180 миллионов тенге.



Всего в текущем году в результате активной работы органов военной прокуратуры государству возвращено имущество на сумму более 6 миллиардов тенге.

В мае Главная военная прокуратура провела проверку военных среднеобразовательных учреждений "Жас-Ұлан" в Алматы, Караганде и Шымкенте.

