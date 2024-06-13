Важный участок на Сарайшык полностью перекрыт на несколько дней в Астане

В Астане с 21:00 13 июня до 06:00 17 июня полностью закрыт участок на улице Сарайшык, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 июня сообщили в городском Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 21:00 13 июня до 06:00 17 июня текущего года планируется провести работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Сарайшык на участке от пр. Б. Момышулы до пр. Туран с полным перекрытием", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы не создавать заторы на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – заключили в управлении.

Ранее стало известно, что столичный аэропорт в пиковый летний период продлевает регламент работы для удобства пассажиров. В связи с этим авиакомпании пересмотрят расписание по внутренним перелетам.

