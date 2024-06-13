К собаке, которая погрязла в гудроне, пришли на помощь спасатели в Риддере

МЧС Казахстана опубликовало 13 июня кадры спасения собаки, которая едва не погибла, застряв в гудроне, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в городе Риддер.

"Накануне в ВКО собака застряла в гудроне. Прибывшие на место происшествия спасатели, обернув "бедолагу" в ткань, аккуратно извлекли животное и передали его волонтерам. Нам важна каждая жизнь!" – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось о другом чудесном спасении. Собака провалилась в открытый колодец в городе Семей. Ей на помощь пришли сотрудники МЧС.