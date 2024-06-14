Умер экс-министр здравоохранения Талапкали Измухамбетов

14 июня 2024 года ушел из жизни экс-министр здравоохранения КазССР, кандидат медицинских наук, заслуженный работник, отличник здравоохранения СССР, наставник многих поколений работников Талапкали Измухамбетов. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Талапкали Измухамбетов родился в 1943 году в Астраханской области РСФСР. Окончил в 1966 году лечебный факультет Астраханского медицинского института, в 1994 году – юридический факультет КазНУ имени аль-Фараби.

Как отметили в ведомстве, работать Талапкали Абишевич начинал врачом-хирургом, затем работал главным врачом Центральной районной больницы, заместителем заведующего и заведующим Восточно-Казахстанского и Алматинского облздравотделами.

В 1987-1990 годы занимал пост министра здравоохранения Казахской ССР.

"В памяти медицинского сообщества, многочисленных студентов, коллег он останется светлой, неординарной личностью, большим энтузиастом своего дела, который был автором ряда крупных инициатив по оздоровлению нации". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В ночь на 4 апреля скончался известный казахстанский журналист Гадильбек Шалахметов. Ему было 80 лет.