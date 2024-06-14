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Дефицит воды грозит жителям Уральска из-за старого оборудования

дефицит воды грозит жителям Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 21:31 Фото: pixabay
В Уральске назревает дефицит воды. Горожане в социальных сетях массово жалуются на слабый напор. А жители верхних этажей все чаще живут без воды. Коммунальщики подтвердили, что обеспечить потребность города старые насосы и очистные сооружения не могут, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, буквально пару недель назад Уральск использовал 2-2,5 тыс. кубометров воды в час. Но с приходом 35-градусной жары горожане стали потреблять 3,5 тыс. кубов в час. Старое оборудование, которое работает с 60-х годов, напоить Уральск уже не может. Город постоянно растет, появляются новые многоэтажки.

Отмечается, что осложняют обстановку жители частного сектора. Многие поливают свои огороды и клумбы из городского водопровода. Решится проблема не раньше, чем через несколько лет – когда построят новый водовод и реконструируют насосную станцию. На это нужно почти 23 млрд тенге. А пока спасаются тем, что отключают в городе воду на ночь.

"В ночное время у нас насосная станция становится на набор. То есть мы резервуары питьевой воды заполняем. Поэтому в городе давление понижается. Если мы за ночь воду не наберем в нужном объеме, то, соответственно, днем мы полноценно не сможем город обеспечить водой. Поэтому на ночное время где-то после часа ночи насосы становятся на набор. Это технологически так было запроектировано в те 60-е годы". Гендиректор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов

Ранее в Актау опубликовали график подачи питьевой воды.

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