Дачников Астаны топит несколько месяцев подряд

Дачи на берегу Ишима, которые являются для астанчан единственным жильем, вот уже несколько месяцев топит. Люди говорят, что коммунальные службы не справляются с подтоплениями, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, когда земельные участки удастся использовать по назначению неизвестно.



"Мы здесь прописаны, это – наше жилье, у нас другого жилья нет, мы вынуждены здесь жить. Дети, инвалиды, скорую не вызвать, дороги нет. Топит огороды, мы не можем садить. Мы думаем, что это в связи с реконструкцией реки, они сделали в сторону Коктала водопад. Наши дачи – это остров, и вокруг нас вода. Оно как-то нас затопило, как, мы не знаем". Жительница Астаны Клавдия Трошина

Коммунальные службы, по словам Клавдии, здесь гости не частые. Да и эффекта от их работы дачники не видят.

"Звоним в 109, с марта месяца никто ничего не делает. Сделали вид, что они там воду качают. Неделю покачали два-три часа в день. Потом сказали, у них кончился бензин, им акимат бензин не выдает, они больше качать не будут. Исчезли на месяц, и вот опять объявились, два дня ходят для видимости, вода не уходит. Никто ничего делать не хочет, и не слышит нас, мы не знаем, куда обращаться". Клавдия Трошина

В районном акимате говорят: дачников топит из-за нахождения участков и домов ниже уровня Ишима. Но коммунальщики работают на устранением последствий.

"Ранее силами акимата района и УЧС в районе дачного общества "Газмашаппаратура" были выставлены пожарная насосная станция, ассенизаторские машины, мотопомпы. Сейчас на участке продолжают работать мотопомпы для сброса и откачки воды. Вместе с тем, со вчерашнего дня к работе были привлечены водолазы, которые ищут точки поступления воды". Пресс-секретарь аппарата акима района "Нура" города Астаны Айгерим Акшолакова

Жители говорят, что такой воды на своих участках и в домах они не помнят. Мол, подтопления были, но не такие масштабные и долгие.

Ранее, 7 июня, в Астане резко ухудшалась погода – обрушился сильный ветер, ливень, а в некоторых частях города пошел град. В результате затопило центральную часть города.