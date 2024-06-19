Костанайские волонтеры АНК получили награды за помощь во время паводка

Волонтеры АНК из Костаная награждены за помощь во время паводка и в ликвидации его последствий. Они носили мешки с песком, поили чаем людей, эвакуировали животных, убирали мусор, что принесла река. Корреспондент Zakon.kz встретился с героями.

Один из активистов Евгений Сотников уже не первый год руководит белорусской общиной при АНК Костанайской области. В паводок работал на разных участках, как и многие его товарищи по ассамблее.

Фото предоставлено АНК Костанайской области

"Члены ассамблеи – истинные патриоты, преданные своей стране, которые трудятся на благо светлого будущего нашего региона. Более того, в обществе утвердилась идея социальной ответственности. Тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам – наше бесценное достояние. Областная Ассамблея активно поддерживает волонтерские и благотворительные мероприятия, пропагандируя такие качества, как доброжелательность, сострадание и забота", – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Фото предоставлено АНК Костанайской области

Глава региона вручил благодарственные грамоты десяти самым активным членам АНК. Сами волонтеры областной Ассамблеи отмечают, что для них идея "Казахстан – наш общий дом" давно уже стала частью жизни и мировоззрения.

Фото предоставлено АНК Костанайской области

Возможно, поэтому именно члены АНК – одни из самых активных участников экологических акций. Это одно из направлений работы "Ассамблея жастары". Если старшие товарищи оказывали благотворительную помощь во время паводка, то молодежь активно помогала приводить жилища в порядок после ухода большой воды.

"С момента объявления главой государства республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" наши волонтеры стали постоянными участниками еженедельных субботников. Молодежь занималась благоустройством территорий историко-культурных памятников, посадкой саженцев и побелкой деревьев, они убирали дворы ветеранов, очищали от мусора окрестности реки Тобол. Все это прошедшей весной было наиболее актуально", – отметил руководитель РОО "Ассамблея жастары" Руслан Мурзагалиев.

Фото предоставлено АНК Костанайской области

В результате этой работы волонтеров появилась "Аллея дружбы" в городе Тобыл Костанайского района, где высадили полсотни пирамидальных тополей.

Как отметили в областной Ассамблее народа Казахстана, активные волонтеры ищут новые форматы взаимодействия. Этой весной в регионе прошли "Чистые игры". По сути, обычный субботник, но с толикой соревновательности. Мусор убирали командами, а после считали, кто оказался более эффективным.

Фото предоставлено АНК Костанайской области

Сами волонтеры областной Ассамблеи отмечают, что каждый здесь находит занятие по душе. Направления работы разные, включая поддержку семейных ценностей, культурное просвещение, знакомство горожан с традициями разных народов Казахстана, изучение государственного языка. В этом году помощь волонтеров АНК понадобилась пострадавшим от паводка.