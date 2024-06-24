Восточный Казахстан стал одним из лидеров среди областей по количеству музыкальных школ

Казахстанские музыканты и певцы известны на весь мир, причем прославились в самых разных творческих сферах, будь то уникальный вокалист Димаш Кудайберген, рэпер Адиль Жалелов (Скриптонит), скрипачка Жамиля Серкебаева и прочие наши талантливые соотечественники.

В то же время и они сами, и казахстанские депутаты, и наш президент говорят о том, что в стране не хватает музыкальных школ и серьезно страдает инфраструктура, необходимая для реального создания креативного кластера.

На текущий момент никакой официальной статистики по детским музыкальным школам БНС АСПиР РК не приводит, однако на портале eGov есть список таких школ. Сегодня в этом списке всего 147 учреждений на весь Казахстан. Учитывая, что детей в возрасте от трех до 17 лет включительно в РК 5,6 миллиона, на одну такую школу их приходится почти 40 тысяч.

В ВКО находится 16 музыкальных школ для детей, больше только в Акмолинской области, там их 17. В ряде регионов таких образовательных учреждений нет вообще.

