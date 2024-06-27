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Как акция "Таза Казакстан" преображает Усть-Каменогорск

Преображает Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 13:42 Фото: Инфоцентр акимата Усть-Каменогорска
В городе со всей серьезностью отнеслись к тому, что общереспубликанская инициатива нацелена не только на пропаганду чистоты на улицах, но и на создание опрятных, привлекательных обликов городской среды.

В частности, большое внимание городская администрация уделила обновлению фасадов домов на центральных улицах города. Результат сразу встретил восторженные отклики со стороны устькаменогорцев.

Очень красиво. Многие центральные улицы стали нарядными, яркими! Надеюсь, качество работ тоже на высшем уровне!
Преображает Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 13:42

Фото: Инфоцентр акимата Усть-Каменогорска

Очень радует, когда ведутся работы и город стал чище и красивей!

Такие отзывы жители оставляют в соцсетях о проделанной работе. Но беспокойство населению доставляет тот факт, что вывески коммерческих объектов и магазинов на первых этажах зданий своими цветами могут выбиваться из гармоничного облика обновленных зданий.

"Дизайн-код города разрабатывался, в том числе, и для этого. Открывая новый объект, каждый предприниматель должен согласовать его внешний вид с отделом архитектуры. И впредь в этом процессе будут применяться единые требования к стилю и цветовой палитре. То же касается и ремонтов старых объектов. Тем не менее, мы не вправе влиять на владельцев существующих вывесок. Мы не можем их заставлять, но со многими удается просто найти общий язык. Многие бизнесмены понимают, что тоже ответственны за облик города и идут навстречу". Аким города Жаксылык Омар
Преображает Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 13:42

Фото: Инфоцентр акимата Усть-Каменогорска

Примечательно, что дизайн-код в Усть-Каменогорске разработали с учетом специфики для разных частей города. Свои цвета и стандарты благоустройства подобрали для исторической застройки начала XX века, для районов 60-80-х годов постройки и для смешанной застройки делового центра.

Работу над обновлением фасадов в городе начали еще в прошлом году. Тогда удалось обновить 35 домов на центральных магистралях – проспекте Назарбаева, улицах Нурмагамбетова и Чехова. Сейчас же в рамках общереспубликанской акции благодаря перераспределению средств ремонтом охвачены 42 здания. Небольшая часть – на тех же улицах, что и в прошлом году. А основной объем – на улице Казахстан и проспекте Шакарима.

Преображает Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 13:42

Фото: Инфоцентр акимата Усть-Каменогорска

Два последних участка стоит выделить отдельно. Параллельно с ремонтом фасадов здесь ведутся работы по благоустройству пешеходных зон. Такой комплексный подход призван разом преобразить улицы и дать им новый облик в соответствии с дизайн-кодом. К слову, на улице Казахстан для этого наконец-то была ликвидирована сложившаяся за десятилетия зона рыночной торговли, что тоже встретило положительную реакцию устькаменогорцев.

Преображает Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 13:42

Фото: Инфоцентр акимата Усть-Каменогорска

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