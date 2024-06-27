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В Казахстане пребывание в родильных домах станет более комфортным и безопасным

В Казахстане пребывание в родильных домах станет более комфортным и безопасным, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 14:31 Фото: freepik
Министерство здравоохранения Казахстана пересмотрело тарифы на оказание услуг в сфере родовспоможения и неонатологии. Цель – улучшение качества медицинской помощи в родильных домах, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 июня тарифы на осложненные роды, включая кесарево сечение, увеличены на 60%, а на уход за новорожденными – на 35%. Это позволит расширить перечень и качество медуслуг и привлечь больше квалифицированных специалистов.

"При пересчете тарифов учтены реальные затраты медицинских учреждений, которые они несут при оказании услуг пациентам. Принятые меры позволят медицинским организациям достичь финансовой устойчивости, что в свою очередь улучшит качество и доступность медицинской помощи для населения. А пребывание в родильных домах станет более комфортным и безопасным для матери и ее ребенка".Пресс-служба Минздрава РК

По данным ведомства, на протяжении последних лет тарифы не покрывали расходы, которые медицинские организации несли в связи с уходом за роженицами и новорожденными. Недостаточное финансирование медицинских организаций, занимающихся родовспоможением, стало одной из основных причин образовавшейся у них в течение последних нескольких лет кредиторской задолженности.

Министерство здравоохранения продолжит совершенствовать систему здравоохранения, чтобы каждая семья в Казахстане могла рассчитывать на доступную и высококачественную медицинскую помощь. В этих целях с 1 июня 2024 года повышены размеры тарифов для организаций, оказывающих медицинскую помощь также по детской неврологии, детской аллергологии, ревматологии.

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