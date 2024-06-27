В Павлодаре агрессивный пассажир избил попутчика за то, что тот его разбудил

Попытка подсказать спящему пассажиру автобуса о его остановке обернулась для павлодарца серьезными травмами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Ирбис TV", житель Павлодара решил помочь спящему пассажиру не пропустить остановку. Мужчина слегка прикоснулся к плечу задремавшего, чтобы разбудить, но тот проснулся, пришел в ярость и набросился с кулаками.

Инцидент произошел в марте 2024 года на остановке в селе Павлодарское. Выйдя на улицу, проснувшийся пассажир стал скандалить, а после ударил попутчика кулаком в лицо и повалил его на землю.

"В селе Павлодарское города Павлодара кулаком левой руки нанес один удар в область лица Белянцева Д. В., от которого пострадавший потерял равновесие, упал на землю. После чего мужчина нанес еще удары в область корпуса тела и головы Белянцева Д. В. В содеянном раскаялся, просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы", – отмечается в материалах дела.

Павлодарец обратился в суд. Уголовное дело рассмотрели по ст. 107 "Умышленное причинение средней степени тяжести здоровью" и невыспавшемуся нарушителю назначили год ограничения свободы.

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