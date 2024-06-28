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Отсутствие билетов на поезд возмутило спортсменов ЗКО

Отсутствие билетов на поезд возмутило спортсменов ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 19:11 Фото: Zakon.kz
Спортсмены ЗКО не могут приобрести билеты на поезд из-за их отсутствия. Их поездка на соревнования может сорваться, передает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что на сессии маслихата депутат Мереке Габдуалиев снова поднял проблему отсутствия билетов на поезд. Жители ЗКО не могут приобрести их для поездки в крупные казахстанские города. Например, с 4 июля в Астане состоится чемпионат РК по стрельбе из лука. Из региона в первенстве должны участвовать 42 спортсмена. Его победители могут получить путевку на чемпионат Азии в Тайвань.

"Это олимпийский вид спорта и от чемпионата зависит формирование олимпийской сборной страны. Нашу область представляют 42 спортсмена, это внушительная команда. Но проблема в том, что на 2 июля нет билетов на поезда. Мы этот вопрос уже поднимали. Даже федерация просит выделить один дополнительный вагон, чтобы наши спортсмены могли доехать до Астаны. Кроме этого, инвалидам выдали путевки на отдых в санаториях. Государство оплачивает им за это деньги. Но опять нет билетов на поезд. Сумма, потраченная на путевки, прогорает, так как они не могут уехать".Мереке Габдуалиев

По словам Габдуалиева, в прошлом году этот вопрос уже поднимался, они просили выделить дополнительный поезд. Однако вместо этого убрали поезд "Тальго", который курсировал между Астаной и Уральском.

"При этом на странице "Казакстан темир жолы" есть объявление о том, что запускаются дополнительные поезда по маршрутам Астана – Шымкент, Астана – Алматы. В других регионах есть динамика развития". Мереке Габдуалиев

Депутат предложил провести отдельное заседание, пригласив представителей Министерства транспорта и решить этот вопрос.

Буквально сегодня, 28 июня, стало известно о том, что дополнительный поезд в столицу все-таки будет запущен. Однако это произойдет не раньше осени. По словам министра транспорта РК Марата Карабаева, в этом году будет закуплено 140 единиц новых вагонов, а в 2025 году появится еще 224 новых вагона.

Ранее сенатор, говоря о пассажирских перевозках в Казахстане, отметил, что билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки.

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