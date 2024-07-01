Поддержка чистоты природных парков долг каждого

За первый месяц лета в Государственном национальном природном парке (ГНПП) "Бурабай" собрали 152 тонны мусора. Специалисты подчеркивают, что всего на территории парка установлено 155 вместительных контейнеров и 200 урн, сообщает Zakon.kz.

Их очистка осуществляется в будние дни не реже трех раз, а в выходные и праздничные дни – пять.

Также отмечено, что в поддержании чистоты природного парка все активнее участвуют волонтеры – студенты и школьники, экоактивисты, коллективы предприятий.

Однако директор ГНПП Сергей Быков отмечает, что отдыхающие не убирают за собой.

"Для удобства туристов на берегах озер мы создали специальные оборудованные пикниковые зоны. Однако наши работники сетуют, что отдыхающие не считают нужным прибирать после себя места отдыха и относить бытовой мусор и пищевые отходы в урны, установленные всего в 20-50 метрах от мест отдыха". Сергей Быков

В заключение Быков обратился к туристам и местным отдыхающим.

"От имени администрации нацпарка "Бурабай" убедительно прошу отдыхающих оставлять мусор в специально отведенных местах и убирать за собой места отдыха. Давайте сохраним наш парк чистым и красивым, приятным для семейного отдыха!" Сергей Быков

12 июня 2024 года сотрудники парка призывали всех бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев. В их обращении было сказано, что деревья в национальном парке страдают от завязок, оставленных на ветках. По их данным, "завязки из целлофана, ткани и пластиковых волокон перекрывают рост веток и наносят вред растениям. С каждым днем деревья сохнут, теряя свою силу и красоту".