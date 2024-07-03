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Казахстанцы потратили на гадалок миллионы тенге в 2023 году

Казахстанцы потратили на гадалок миллионы тенге в 2023 году , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 00:32 Фото: pixabay
В 2023 году выручка астрологов, спиритов и гадалок в Казахстане достигла 39,1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Data Hub со ссылкой на данные БНС АСПиР, конечно, в реальности все эти гадалки наверняка получили куда более заметные суммы.

"Вряд ли такой сектор весь работает в белую, да и обследование охватило не всех ИП. Но и официальные цифры интересные. Так, из общего объема услуг населением оплачено 38,1 млн – выходит, еще миллион эзотерикам оплатила организация (или несколько). Какая или какие, мы не знаем, но услуги оказаны в Атырауской области, на селе", – говорится в сообщении.

Также аналитики отметили, что Астана стала единственным городом, где выборка выловила официальных астрологов.

"На столицу пришлось целых 25,3 млн, хотя до того подобных услуг там не фиксировали с 2019-го. Кроме астрологов и гадателей, в статистике есть еще одна эзотерическая категория, экстрасенсы. В 2023 г. они имели официальную выручку лишь в 426 тыс. тенге, все — в области Абай", – сообщили эксперты.

Ранее стало известно, что в Казахстане детские сады обогнали вузы по заработку. По итогам 2023 года доходы учреждений дошкольного образования составили 822,9 млрд тенге, а учреждений высшего образования – 804,4 млрд тенге. 

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