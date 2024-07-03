В трех городах Казахстана 4 июня прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия 4 июня в четверг будут в Актобе, Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz.

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