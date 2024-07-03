В трех городах Казахстана 4 июня прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Фото: pixabay
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия 4 июня в четверг будут в Актобе, Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что дожди с грозами, градом и шквалом накроют Казахстан.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript