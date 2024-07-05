Дожди с грозами придут в выходные в Астану, Алматы и Шымкент

Казахстанцев ждут три выходных дня. Однако, как отмечают синоптики РГП "Казгидромет", жителям трех крупнейших городов страны прогнозируют непогоду, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, 6, 7 и 8 июля в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются дожди с грозами.

Астана

6 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +22+24°.

7-8 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +23+25°.

Алматы

6 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь. Временами гроза. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +27+29°.

7 июля: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +28+30°.

8 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +26+28°.

Шымкент

6 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +33+35°.

7 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°.

8 июля: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +31+33°.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу по всей стране, в выходные дни ожидается дождливая погода, которая будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и очаговым градом.