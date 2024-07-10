В Актюбинской области 25 сел обеспечат газом, в 15 сел проведут центральное водоснабжение

На сессии областного маслихата глава региона Асхат Шахаров рассказал, как решается вопрос с обеспечением коммуникаций на селе.

"Одним из основных вопросов, интересующих жителей нашего региона, является водоснабжение. В настоящее время 99,2% населения имеют доступ к качественной питьевой воде. В этом году мы выделили 8,3 млрд тенге для подведения централизованной системы водоснабжения к 15 населенным пунктам, где проживает более 5 тысяч человек. Из них 10 сел мы подключим до конца этого года. Таким образом, к 2025 году согласно поручению главы государства Актюбинская область будет полностью обеспечена питьевой водой", – сказал аким.

По словам главы региона, в настоящее время 95,5% населения нашей области обеспечены газоснабжением. В рамках стратегии развития инфраструктуры в начале текущего года на газификацию сел было выделено 4,1 млрд тенге.

Фото: акимат Актюбинской области

Также правительством был поддержан вопрос о выделении для Актюбинской области еще 9,2 млрд тенге. Это позволит обеспечить газом 25 сел, где проживает более 11 тысяч человек. Завершение этих проектов планируется в следующем году. Не останутся без внимания даже самые отдаленные села, такие как Жарма, Каражар, и Оймауыт.

Кроме того, ведутся работы по обеспечению водой, газом и светом жилых массивов города Актобе. Так, на проведение инженерных сетей по городу из бюджета выделено 5,6 млрд тенге на 9 проектов. На сегодня из 54 жилых массивов газопровод проведен к 49 из них, электроснабжением обеспечены 48 массивов, централизованное водоснабжение проведено к 36 массивам. Сейчас идут строительно-монтажные работы в ряде жилых массивов, а в оставшихся готовятся ПСД. Помимо этого, в 8 жилых массивах ведется работа по определению запасов подземных вод.

Полностью коммуникациями жителей пригородных населенных пунктов обеспечат к 2025 году.