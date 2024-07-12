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Спад жары и ливни прогнозируются в Казахстане 13, 14 и 15 июля

Спад жары и ливни прогнозируются в Казахстане 13, 14 и 15 июля, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 13:08 Фото: unsplash
Синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 13 по 15 июля 2024 года. Из него следует, что по республике сохраняются дожди, а также ожидается спад жары.

По данным РГП "Казгидромет", в предстоящие дни погоду страны будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди, за исключением северо-восточных и восточных регионов страны, где прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.

"На юге, юго-востоке, в центре и северо-западе, 13 июля на западе республики временами пройдет сильный дождь", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, по Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

"На юге ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до +20+35°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируется".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в четырех городах Казахстана 12 июля 2024 года ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

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