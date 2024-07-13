Более 250 семей в Жамбылской области обрели жилье

В Жамбылской области более 250 семей обрели новое жилье, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата Жамбылской области, в Таласском и Кордайском районах Жамбылской области введены в эксплуатацию жилые дома. Ключи от квартир получили 252 семьи.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В городе Каратау отремонтированы два многоэтажных жилых дома. В результате 192 претендента, стоявших в очереди, стали счастливыми обладателями нового жилья. В начале года был сдан 80-квартирный жилой дом. Акиматом Таласского района планируется поэтапное решение жилищных вопросов 1487 очередников.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также в Кордайском районе ключи от квартир получили 60 граждан. В их числе социально уязвимые граждане и очередники.

Напомним, в Жамбылской области в этом году ведется строительство 56 жилых домов на 2 909 квартир. По итогам года планируется ввести в эксплуатацию 54 дома.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Кроме того, для социально уязвимых слоев населения планируется приобретение 345 квартир из коммунального жилищного фонда и 1 221 квартира за счет АО "Фонд национального благосостояния" Самрук-Казына". Помимо этого, за счет частных инвестиций ведется строительство 14 жилых домов на 1 105 квартир.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В целом в этом году планируется увеличить уровень обеспечения очередников жильем на 227,1 процента (в 2023 году – 100,2 процента). Предусмотрено 2173 квадратных метра арендного жилья (в 2023 году – 1122 квадратных метра), социального кредитного жилья – 2151 квадратный метр (в 2023 году – 782 квадратных метра).