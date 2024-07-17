С сентября в Алматы начнут действовать предельные цены на овощи

В рамках реализации механизмов по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы СПК "Алматы" заключил договор займа с одним из ТОО на закуп картофеля, моркови, лука и капусты, сообщает Zakon.kz.

Стабилизировать цены на овощи будут с 1 сентября 2024 года по 30 апреля 2025 года. В этот период к каждому месяцу будет установлена индивидуальная предельная цена на СЗПТ, передает пресс-служба акимата города.

С учетом сезонности средняя предельная стоимость на морковь на полках в период стабилизации составит 171 тенге, на картофель – 168 тенге, капусту – 140 тенге, лук – 114 тенге за килограмм.

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Общий объем закупаемых социально значимых продовольственных товаров достигает почти 10 тысяч тонн. Продукция будет приобретена у товаропроизводителей и реализована по фиксированным сниженным розничным ценам. Торговая надбавка ритейлера при этом не превысит 10%.

"СПК до 1 сентября 2024 года также продолжает стабилизацию цен на 13 позиций СЗПТ: гречку, рожки, рис, масло подсолнечное, масло сливочное, кефир, молоко, творог, мясо кур (окорочка и бедро), мясо говядины, муку, хлеб и соль". Акимат города Алматы

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