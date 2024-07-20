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Почти 18 часов Актау остается без питьевой воды

Актау, вода, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 16:37 Фото: pexels
Жителей приморского города уведомили, что питьевую воду отключат с 23:00 19 июля до 9:00 20 июля. По факту, воду отключили в 22:00, а утром вода в кранах не появилась, передает Zakon.kz.

В Telegram-чат областного акимата с утра 20 июля пришло уже почти 10 тысяч сообщений – все с вопросами о воде.

"В связи с вынужденными ремонтными работами на магистральном трубопроводе "ЦУВС-2" и "ЦУВС-3" ТОО "МАЭК" 19 июля с 23 часов до 9 часов 20 июля будет прекращена подача питьевой воды на верхнюю и нижнюю зоны города. Приносим извинения за временные неудобства", – такое объявление распространил ТОО "МАЭК" вчера, 19 июля.

Жители с утра пишут возмущенные комментарии во всех соцсетях. Это уже не первый ремонт трубопровода, и каждый раз указанное время подачи воды не совпадает с реальным.

"МАЭК, ваши извинения не принимаются! Почему каждый раз вы проводите ремонт в выходные дни? Уже 18 часов нет воды во всем городе – ни искупаться, ни убраться, ни постирать, элементарно посуду помыть. Почему нельзя делать эти ремонты в будние дни?"
вода, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 16:37

Фото: pixabay

"Еще и называют Актау туристическим городом? Какие туристы приедут к нам, когда узнают, что нужно будет сутками без воды сидеть? Хватить строить новые микрорайоны, если на существующие воды не хватает", – пишут жители.

С самого утра представители организации ГПК "КЖСА", транспортирующей воду, рассказывают, что резервуары поставлены на заполнение. Однако воды до сих пор нет. В ТОО "МАЭК" только к вечеру дали официальный комментарий:

"На верхнюю зону города давление и расход питьевой воды выведены на 70% от рабочей нагрузки. По нижней зоне города идет заполнение резервуара питьевой воды на ЦУВС-3 с последующим заполнением трубопровода питьевой воды на город. Данные меры приняты во избежание образования порывов. Режим подачи питьевой воды на нижнюю зону города стабилизируется к 19:00. Приносим извинения за временные неудобства".

Это уже не первая жалоба актаусцев на отсутствие питьевой воды в кранах. 11 июня 2024 года горожане даже перекрывали дорогу, требуя подачи воды.

Ранее аким города Актау обратился к горожанам из-за проблем с питьевой водой. Он сообщил, что акимат работает над решением этого вопроса. Какое-то время Актау жил по графику подачи питьевой воды.

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