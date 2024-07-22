В Астане, Алматы и еще двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

Фото: Zakon.kz

22 июля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, ночью в городах Атырау и Костанай, сообщает Zakon.kz.

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