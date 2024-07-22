В Астане, Алматы и еще двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
Фото: Zakon.kz
22 июля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, ночью в городах Атырау и Костанай, сообщает Zakon.kz.
Об этом предупреждает РГП "Казгидромет".
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее в 15 областях Казахстана на 22 июля было объявлено штормовое предупреждение.
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