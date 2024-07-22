Более 600 кг мальков в Атырауской области спасли и выпустили в реку Жайык

Близ села Талдыколь начались работы по спасению мальков, в результате которой 22 июля в реку Жайык выпустили свыше 600 кг мальков, сообщает Zakon.kz.

Как передает Региональная служба коммуникаций Атырауской области на своей странице в Facebook, в работах по спасению мальков были задействованы более 20 специалистов и жителей села, а также пять единиц техники.

Фото: РСК Атырауской области

По словам руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбека Гайсина, из-за снижения уровня воды в канале на мелководье осталась молоди рыбы частиковых видов.

"Параллельно с этим, совместно со специалистами РГП "Казводхоз" ведутся работы по повышению уровня воды в самом канале "Сарыозек", – добавил Нурлыбек Гайсин.

Фото: РСК Атырауской области

После появления в соцсетях информации о гибели мальков 21 июля на место выехала комиссия. Специалисты департамента экологии провели отбор проб воды, собрали и, с соблюдением санитарных требований, утилизировали погибших мальков общим весом 80 кг.

Фото: РСК Атырауской области

Днями ранее жители Атырау пожаловались на нехватку урн, из-за чего мусором заполняются кормушки для бездомных животных.