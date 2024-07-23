В Алматы усилены меры по уборке и благоустройству

По новым правилам благоустройства жители частного сектора Алматы несут ответственность за состояние своих домов и дворов.

В Алматы утверждены новые правила благоустройства, определяющие порядок благоустройства территории города для всех горожан. Следить за порядком и поддерживать его будут обязаны все жители мегаполиса, включая юридические лица, независимо от правого статуса и форм хозяйственной ответственности, а также должностные лица, ответственные за благоустройство дворовых и общественных территорий.

Руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулат Ашкенов выделил основные новшества обновленных правил. В частности, отныне владельцам индивидуальных жилых домов предписывается обеспечивать надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений. В обязательном порядке необходимо иметь номерной знак на доме. Также необходимо содержать в порядке земельный участок и обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории и не допускать захламления. Кроме того, запрещается посадка деревьев в охранной зоне инженерных сетей.

Комментируя нововведение, член Общественного совета Алматы Бекнур Кисиков отметил, что новые правила станут мощным инструментом в сохранении чистоты и развитии культуры экологии среди горожан.

"Данная инициатива не только преобразит городское пространство, но и повысит осведомленность жителей о важности экологических практик, создавая тем самым устойчивое и благоприятное для жизни окружение. Вдохновляя население к активному участию в экологических проектах, программа способствует формированию сообщества, которое заботится о будущем нашей планеты", - сказал эксперт.

Напомним, 19 июля 2024 года на внеочередной ХХІ сессии маслихата VIII созыва депутаты утвердили новые правила благоустройства территории города Алматы. Данные меры направлены на создание безопасной, удобной и экологически благоприятной городской среды, что соответствует целям республиканской акции "Таза Қазақстан".