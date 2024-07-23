Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В новые правила благоустройства Алматы включили требования по содержанию парковой мебели

В новые правила благоустройства Алматы включили требования по содержанию парковой мебели, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 12:12 Фото: акимат города Алматы
Содержание парковой мебели, ограждений и фонтанов: разработаны новые правила благоустройства Алматы.

В Алматы с целью создания безопасной, удобной и экологически благоприятной городской среды приняты новые правила благоустройства.

Как сообщил руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулат Ашкенов, в новые правила внесены нормы, которые ранее не были предусмотрены. В частности, объекты садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования, скульптуры и малые архитектурные формы должны содержаться в чистом и исправном состоянии.

"В весенний период производится осмотр малых архитектурных форм, их очистка, окраска, замена сломанных элементов. Ограждения в обязательном порядке проверяются и приводятся в надлежащее техническое состояние, при необходимости окрашиваются. Кроме того, на период работы фонтанов обеспечивается их ежедневная уборка", – сообщил Дулат Ашкенов.

Стоит отметить, что благоустройство обеспечивается структурными подразделениями акимата города, физическими и юридическими лицами, осуществляющими благоустройство, содержание и эксплуатацию территорий. Координацию деятельности физических и юридических лиц по вопросам благоустройства и организации уборки территории мегаполиса осуществляет акимат Алматы.

В новые правила благоустройства Алматы включили требования по содержанию парковой мебели, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 12:12

Фото: акимат города Алматы

В поддержку введения новых правил благоустройства выступил член Общественного совета города Алматы Борис Джапаров. По его словам, нововведения позволят повысить уровень ответственности жителей мегаполиса.

"Многие алматинцы жалуются на внешний облик города. Однако развитие благоустройства нашего мегаполиса зависит не только от ответственных органов. В первую очередь, это ответственность каждого жителя", – считает эксперт.

Напомним, 19 июля 2024 года на внеочередной ХХІ сессии маслихата VIII созыва депутаты утвердили новые правила благоустройства территории города Алматы. Данные меры направлены на создание безопасной, удобной и экологически благоприятной городской среды, что соответствует целям республиканской акции "Таза Қазақстан".

В новые правила благоустройства Алматы включили требования по содержанию парковой мебели, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 12:12

Фото: акимат города Алматы

Читайте также

Как подать документы для поступления в колледж на портале eGov – пошаговая инструкция
Как подать документы для поступления в колледж на портале eGov – пошаговая инструкция
Лекарства
Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства
Айсулу Омарова
Алматы акимат 2024 год акция "Таза Қазақстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
В восьми областях Казахстана 23 июля ожидается сильная жара
В восьми областях Казахстана 23 июля ожидается сильная жара
девочка погибла в Алматинской области
Тело пропавшей в марте трехлетней девочки обнаружили в Алматинской области
Успенская проиграла в суде Киркорову
Успенская по решению суда выплатит Киркорову солидную сумму
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: