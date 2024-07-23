В новые правила благоустройства Алматы включили требования по содержанию парковой мебели

Содержание парковой мебели, ограждений и фонтанов: разработаны новые правила благоустройства Алматы.

В Алматы с целью создания безопасной, удобной и экологически благоприятной городской среды приняты новые правила благоустройства.

Как сообщил руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулат Ашкенов, в новые правила внесены нормы, которые ранее не были предусмотрены. В частности, объекты садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования, скульптуры и малые архитектурные формы должны содержаться в чистом и исправном состоянии.

"В весенний период производится осмотр малых архитектурных форм, их очистка, окраска, замена сломанных элементов. Ограждения в обязательном порядке проверяются и приводятся в надлежащее техническое состояние, при необходимости окрашиваются. Кроме того, на период работы фонтанов обеспечивается их ежедневная уборка", – сообщил Дулат Ашкенов.

Стоит отметить, что благоустройство обеспечивается структурными подразделениями акимата города, физическими и юридическими лицами, осуществляющими благоустройство, содержание и эксплуатацию территорий. Координацию деятельности физических и юридических лиц по вопросам благоустройства и организации уборки территории мегаполиса осуществляет акимат Алматы.

Фото: акимат города Алматы

В поддержку введения новых правил благоустройства выступил член Общественного совета города Алматы Борис Джапаров. По его словам, нововведения позволят повысить уровень ответственности жителей мегаполиса.

"Многие алматинцы жалуются на внешний облик города. Однако развитие благоустройства нашего мегаполиса зависит не только от ответственных органов. В первую очередь, это ответственность каждого жителя", – считает эксперт.

Напомним, 19 июля 2024 года на внеочередной ХХІ сессии маслихата VIII созыва депутаты утвердили новые правила благоустройства территории города Алматы. Данные меры направлены на создание безопасной, удобной и экологически благоприятной городской среды, что соответствует целям республиканской акции "Таза Қазақстан".