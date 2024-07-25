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Стало известно, чем кормят хищников в Алматинском зоопарке

Зоопарк, животные, леопард , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 08:33 Фото: Zakon.kz
В Алматинском зоопарке рассказали, чем кормят львов и тигров, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, каждый лев в Алматинском зоопарке получает по пять килограмм мяса в день. Тиграм достается чуть больше, им требуется от шести до 10 кг. Рацион хищников включает говядину, курятину, зайчатину, а иногда и рыбу. Оказалось, что объем пищи зависит от веса, возраста и пола животного.

"Один день в неделю у них разгрузочный, ведь в природе хищники не едят мясо каждый день", – рассказали работники зоопарка.

А в зоопарке Караганды маленьких львят вынесли за территорию зоопарка для продажи за шесть миллионов тенге.

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